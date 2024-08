Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Bewegen sich die Sterne und damit auch das Sonnensystem im Laufe von Milliarden Jahren immer näher auf das Schwarze Loch zu? Supermassereiche Schwarze Löcher stellen sich manche als gewaltige "Staubsauger" vor, die alles in ihrer Umgebung einsaugen. Das ist allerdings eine falsche Vorstellung: Für die meisten Sterne sind die Schwarzen Löcher nichts weiter als eine gewaltige Massenansammlung, um die sie eine stabile Bahn einnehmen. So ist es auch in unserer Milchstraße: Die Sterne kreise auf stabilen Bahnen um das galaktische Zentrum und das dortige Schwarze Loch. Ändern könnte sich das erst, wenn es zur Kollision mit unserer Nachbargalaxie Andromeda kommt. Dann dürften einige Bahnen gehörig durcheinander geraten und dadurch auch die beiden supermassereichen Schwarzen Löcher der Galaxien "gefüttert" werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.