Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre es möglich, einen Planeten 9 mit dem James Webb Space Telescope zu finden? Grundsätzlich schon: Das James Webb Space Telescope beobachtet im Infraroten und der von einigen Forschenden im äußeren Bereich des Sonnensystems vermutete "Planet 9" sollte gerade in diesen Wellenlängen vergleichsweise gut erkennbar sein - wenn man denn weiß, wo man genau hinschauen soll. Genau hier aber beginnt das Problem: Man weiß nämlich bislang nicht, wo der Planet gesucht werden muss. Das Weltraumteleskop müsste also unzählige Aufnahmen des Himmels machen und diese Beobachtungen mehrfach wiederholen, um so ein Objekt identifizieren zu können, dessen Position sich auf den Bildern vor dem Hintergrund der weiter entfernten Objekte leicht verändert hat. Das wäre extrem zeitaufwendig und würde jede Menge Beobachtungszeit verbrauchen, die für anderen Untersuchungen besser angelegt sein dürfte. Besser geeignet sind da Teleskope, die große Bereiche des Himmels mit nur einer Aufnahme erfassen können. Wenn Planet 9 gefunden wurde, wird James Webb aber sicherlich dafür eingesetzt werden, um den Planeten näher zu untersuchen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.