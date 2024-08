Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn der Jupiter in Opposition steht, ist er der Erde besonders nahe und zieht auch besonders stark an ihr. Ist das gefährlich? Bei einer Opposition steht die Erde genau zwischen der Sonne und dem Planeten. Der jeweilige Planet ist also die ganze Nacht über zu sehen, ist der Erde besonders nahe und deswegen auch relativ hell. Grund zur Sorge ist eine solche Opposition allerdings nicht: Eine Jupiteropposition gibt es ungefähr alle 13 Monate, das nächste Mal Anfang Dezember. Das Sonnensystem in seiner heutigen Form existiert schon mehrere Milliarden Jahre und die Bahnen der Planeten sind sehr stabil. Daran ändert auch eine Jupiter-Opposition nichts. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.