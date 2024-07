Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Werden während des Tods eines Sterns alle seine Planeten verschluckt? Nein, das muss nicht sein. Vom "Tod" eines Sterns spricht man, wenn Sterne ihren Brennstoff verbraucht haben und somit die Fusionsreaktionen nicht mehr aufrecht erhalten können, die ihr "leuchten" ermöglichen. Wie Sterne dann "sterben" hängt von ihrer Masse ab. Sterne wie unsere Sonne enden als Weißer Zwerg, also als zunächst glühend heißer Sternrest, massereichere Sterne explodieren als Supernova. Vor ihrem eigentlichen Ende expandieren Sterne oft stark und können Planeten, die in einem nur geringem Abstand um sie kreisen, verschlucken. Dieses Schicksal wird in unserem Sonnensystem sehr wahrscheinlich Merkur und Venus ereilen und vielleicht auch die Erde. Weiter entfernte Planeten können diese Phase aber unbeschadet überstehen und würden dann später weiter um den Weißen Zwerg kreisen. Auch eine Supernova-Explosion muss nicht unbedingt das Ende von Planeten bedeuten - wenn sie ausreichend weit von der Explosion entfernt sind. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.