Wann ist die Dunkle Materie entstanden? Dunkle Materie macht einen Großteil der Masse des Universums aus, doch weiß man bis heute nicht, um was es sich dabei handelt. Allerdings weiß man, dass Dunkle Materie schon früh im Universum existiert haben muss: Man findet nämlich Hinweise auf sie in der Kosmischen Hintergrundstrahlung, die oft als "Echo" des Urknalls bezeichnet wird. Diese Strahlung stammt aus einer Zeit, in der das Universum gerade einmal rund 380.000 Jahre alt war.