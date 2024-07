Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Müsste die gesamte Masse direkt nach dem Urknall nicht sofort wieder zu einem Schwarzen Loch werden? Auf diese Frage gibt es zwei Antworten: Betrachten wir den Urknall selbst, dann waren die Expansion und die Masse-Energie-Dichte des Universums gerade so austariert, dass das Universum nicht nach kurzer Zeit wieder kollabiert ist und dass es sich auch nicht so schnell ausgedehnt hat, dass sich keinerlei Strukturen bilden konnten. Wären die Parameter anders gewesen, dann hätte das Universum tatsächlich wieder kollabieren können, wobei man es dann strenggenommen nicht mit einem Schwarzen Loch zu tun gehabt hätte, sondern mit einem "Big Crunch" genannten Phänomen. Im jungen und noch sehr dichten Universum konnten auch nicht so ohne Weiteres Schwarze Löcher entstehen: Die Materie war damals nämlich noch extrem gleichförmig verteilt: Es fehlte also eine anfängliche Massenansammlung bzw. ein deutlicher Dichteunterschied, durch den der Kollaps zu einem Schwarzen Loch erst möglich gewesen wäre. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.