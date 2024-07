Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kannten unsere Vorfahren den Vorläuferstern der Supernova Cassiopeia A? Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Die Supernova, die für den Supernovaüberrest Cassiopeia A gesorgt hat, müsste Ende des 17. Jahrhunderts auf der Erde zu sehen gewesen sein, allerdings gibt es keine überlieferten Beobachtungen davon. Manche vermuten, dass die Supernova als 3 Cassiopeiae von John Flamsteed katalogisiert wurde, allerdings passt die Position nicht ganz. Dass die Supernova nicht zu sehen war, könnte bedeuten, dass der massereiche Stern vorher sehr viel Gas und Staub ins All abgestoßen hat, was seine Helligkeit drastisch verringerte. Auf jeden Fall ist an der Stelle von Cassiopeia A zuvor kein Stern bekannt gewesen, der nun plötzlich "fehlt". Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.