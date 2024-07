Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie sähen Tag und Nacht für einen Beobachter auf Uranus aus? Uranus hat eine Besonderheit: Die Rotationsachse des Planeten befindet sich annähernd in der Bahnebene. Die Achsneigung von Uranus beträgt 97,77°, der Planet rotiert also - nach IAU-Definition - rückläufig. Zu den Sonnenwenden ist dann jeweils einer der Pole Richtung Sonne gerichtet. Es herrschen also in großen Teilen des Planeten entweder ewige Nacht oder ewiger Tag. Nur in einem kleinen Streifen rund um den Äquator kommt es zu einem schnellen Wechsel von Tag und Nacht und der Sonne nur dicht über dem Horizont. Die Pole selbst liegen so jeweils für 42 Jahre in kompletter Dunkelheit oder aber in dauerhaftem Sonnenlicht. Zu den Tag-und-Nachtgleichen steht die Sonne über dem Äquator von Uranus. In dieser Zeit findet man einen Tag- und Nachtrhythmus, der mit dem auf den meisten anderen Planeten vergleichbar ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.