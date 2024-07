Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie erscheint die Erde am nächtlichen Marshimmel? Die Erde ist von der Oberfläche des Mars in der Nacht mit bloßem Auge zu sehen und kann vergleichsweise hell sein. Auch den Erdmond wird man mit bloßem Auge erkennen können - zumindest in Zeiten, zu denen Erde und Mond - vom Mars aus betrachtet - einen ausreichend großen Abstand haben. Allerdings sind mit bloßem Auge keine Details auf der Erdoberfläche zu sehen. Die Erde am Marshimmel würde einem Beobachter mit bloßem Auge als sternähnlicher, bläulich-weißer Punkt erscheinen. Um Details zu erkennen, braucht man dann schon ein kleines Teleskop. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.