Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie werden Krater auf dem Mars benannt? Für die Benennung von Oberflächenstrukturen auf anderen Himmelskörpern ist die Internationale Astronomische Union bzw. eine ihrer Arbeitsgruppen verantwortlich. Die Namen, die von der IAU festgelegt werden, sind auch die einzig offiziellen. Benennungen sollen auch nur dann erfolgen, wenn die Benennung wissenschaftlich notwendig ist, so dass nicht jeder Krater benannt werden muss, den man entdeckt hat. So müssen Oberflächenstrukturen in der Regel mindestens ein Ausmaß von 100 Metern haben, um offiziell benannt zu werden. Marskrater mit einem Durchmesser von über 50 Kilometern werden nach Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern benannt, die sich um die Erforschung des Planeten verdient gemacht haben, aber auch beispielsweise nach Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die zur Faszination beigetragen haben, die der Planet bis heute auf uns ausübt. Kleinere Krater sind nach Städten mit bis zu 100.000 Einwohnern benannt. Auf diese Weise, so die IAU, würden sehr viele Namen für Benennungen zur Verfügung stehen, eine spezielle Würdigung von Städten soll damit nicht verbunden sein. Die benannten Strukturen des Mars und auf anderen Objekten des Sonnensystems lassen sich auf der Website Gazetteer of Planetary Nomenclature abrufen. Hier finden sich auch weitere Informationen zur Benennung. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.