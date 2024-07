Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie alt ist der jüngste Einschlagkrater auf dem Mars? Das lässt sich so nicht beantworten, da immer wieder neue Krater entdeckt werden, die oft nur wenige Jahre alt sein können. Ihr exaktes Alter kennt man aber nicht. Wenn eine Marssonde eine Region wiederholt überfliegt (in der Regel betragen die Abstände hier mehrere Jahre) und auf dem neueren Bild plötzlich ein zuvor nicht vorhandener Krater zu sehen ist, lässt sich der Zeitpunkt des Einschlags zumindest zeitlich eingrenzen. Auf diese Weise wurden in den vergangenen Jahren immer wieder junge Krater auf dem Mars aufgespürt (siehe etwa unser Bild des Tages vom 27. März 2024). Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.