Wäre es möglich, eine Dyson-Sphäre zu bauen? Ein Dyson-Sphäre ist eine gewaltige kugelförmige Konstruktion um einen Stern herum, durch die es möglich werden soll, die abgestrahlte Energie des Stern zu einem großen Anteil zu nutzen. Sie wurde einst vom Physiker Freeman Dyson vorgeschlagen, mit dem Hintergrund, dass andere, fortschrittlichere Zivilisationen vielleicht zum Bau solcher Megastrukturen in der Lage wären und man beispielsweise nach charakteristischen Infrarotsignaturen suchen sollte. Grobe Schätzungen gehen davon aus, dass es für den Bau einer solchen Sphäre tatsächlich ausreichend Material im Sonnensystem geben würde, allerdings ist auch klar, dass die Konstruktion und die Anforderungen an das Material der Sphäre alles übersteigen, was uns heute möglich ist. Da mit einer Dyson-Sphäre in erster Linie der Energiehunger einer Zivilisation gestillt werden soll, hat ein Fachmann einmal scherzhaft formuliert: Wenn man die Technologie besitzt, um eine solche Mega-Konstruktion zu bauen, sollte man eigentlich keine Dyson-Sphäre mehr benötigen.