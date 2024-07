Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie produziert der Jupitermond Europa täglich ca. 1000 Tonnen Sauerstoff? Wir hatten über die Messungen der Sonde Juno und die darauf basierende Studie im März berichtet (siehe Juno: Jupitersonde misst Sauerstoffproduktion auf Mond Europa vom 8. März 2023). Die Sauerstoffproduktion beschrieben die Forschenden damals so: Ionisierte Teilchen, die auf Europa treffen, spalten das Wassereis auf der Oberfläche Molekül für Molekül auf und erzeugen so Wasserstoff und Sauerstoff. In gewisser Weise wird die gesamte Eishülle also durch geladene Teilchen, die auf sie einschlagen, kontinuierlich abgetragen. Das Team schätzte die Sauerstoffproduktion auf zwölf Kilogramm pro Sekunde, was etwa den genannten 1000 Tonnen pro Tag entspricht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.