Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre Gliese 710 zum Zeitpunkt seiner größten Annäherung für uns erreichbar, um etwa einen Planeten zu besiedeln? Der Stern Gliese 710 wird in etwas 1,3 Millionen Jahren das Sonnensystem in einer Entfernung von rund 10.000 Astronomischen Einheiten (eine Astronomische Einheit ist die durchschnittliche Entfernung der Erde von der Sonne) passieren. Das ist für unsere Verhältnisse immer noch sehr weit, ein "Rendezvous" würde also den Start einer Sonde viele Jahrhunderte zuvor bedeuten, eine Besiedelung wäre also beispielsweise nur mit Mehrgenerationen-Raumschiffen möglich, ein "Pendelverkehr" kaum machbar - schließlich bewegt sich der Stern ja auch mit hoher Geschwindigkeit weiter. Die Aussagen gelten natürlich nur, wenn man heutige Technologie zugrunde legt. In 1,3 Millionen Jahren kann sich da noch jede Menge ändern. Bis dahin hat man vielleicht auch einen Planeten um den Stern gefunden und näher untersucht, denn einen solchen kennt man bislang auch nicht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.