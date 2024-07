Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist die Präzession der Erdachse nahe des Nordpols eine andere als in der Nähe des Südpols? Als Präzession bezeichnet man eine Art Taumelbewegung der gekippten Rotationsachse eines sich um die eigene Achse drehenden Körpers. Auch unsere Erde ist ein solcher Körper und ihre um 23,4 Grad geneigte Drehachse vollführt eine genau solche Taumelbewegung. Dadurch zeigt die gedachte Drehachse im Laufe der Zeit immer auf andere Punkte am Himmel und beschreibt dabei einen Kreis. Nach knapp 26.000 Jahren ist dieser Kreis einmal durchlaufen. Die Präzession führt dazu, dass sich die Koordinaten von Sternen mit der Zeit verändern und beispielsweise auch der aktuelle Polarstern nicht immer in der Nähe des Himmelspols steht. Die Präzession ist damit eine Phänomen, das planetenweit auftritt, Unterschiede gibt es für verschiedene Orte nicht, auch nicht zwischen Nord- und Südpol. Die geographischen Pole, also die "Durchstoßpunkte" der gedachten Drehachse unterscheiden sich übrigens von den Polen, die man mit einem Magnetkompass ermitteln würde. Die Neigung der Drehachse von 23,4 Grad, die sich durch die Präzession nicht verändert, ist für die Jahreszeiten verantwortlich. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.