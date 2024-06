Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Woher stammt der Faktor 10 bei der Berechnung der Sonnenflecken-Relativzahl? Als Maßstab für die Sonnenfleckenaktivität werden heute noch immer Sonnenflecken gezählt und daraus die Sonnenflecken-Relativzahl berechnet. Der "Erfinder" dieser Zahl, der Direktor der Sternwarte in Bern, Rudolf Wolf, hätte es wohl eigentlich bevorzugt, die von Sonnenflecken bedeckte Fläche zu bestimmen, nur war das mit den damaligen Instrumenten kaum möglich. Als Alternative entwickelte er daher einen Index, der auf der Anzahl der Flecken und Fleckengruppen basierte. Da er erkannt hatte, dass die Fleckengruppen besser zu seiner ursprünglich gewünschten Flächenmessung passten als einzelne Flecken, entschied er sich, die Gruppen in dem Index stärker zu gewichten als die einzelnen Flecken. So entstand die bis heute verwendete Formel für die Sonnenflecken-Relativzahl: R = k (10 x g + f), wobei g die Zahl der Fleckengruppen, f die Zahl der Flecken und k eine Konstante ist, mit die Beobachtung an den jeweiligen Beobachtungsort angepasst werden kann. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.