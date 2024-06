Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte die Masse von inaktiven, also nicht sichtbaren Schwarzen Löchern das Dunkle-Materie-Problem lösen? Supermassereiche Schwarze Löcher in den Zentren von Galaxien sind, wenn sie nicht gerade Material verschlucken, also "aktiv" werden, nicht zu sehen. Allerdings hat man trotzdem eine Vorstellung von ihrer Masse: In unserer Milchstraße zum Beispiel konnte man Sterne beobachten, die sich um das zentrale Schwarze Loch bewegen und aus deren Bahnen auf die Masse des Schwarzen Lochs schließen. Man weiß also sehr genau, wie groß dessen Masse ist, obwohl es gerade inaktiv ist. Es gibt allerdings andere Schwarze Löcher, die zuweilen als mögliche Erklärung für die Dunkle Materie angeführt werden: Es handelt sich dabei um vergleichsweise kleine Schwarze Löcher, die während des Urknalls entstanden sind, sogenannte "primordiale Schwarze Löcher". Für deren Existenz fehlt allerdings noch der Beweis. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.