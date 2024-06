Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange würde Voyager bis in die Entfernung brauchen, bis zu der sich Gliese 710 der Sonne nähert? Gliese 710 nähert sich dem Sonnensystem und soll in etwas mehr als einer Million Jahre den geringsten Abstand zur Sonne erreichen, bevor sich der Stern dann wieder entfernt. Aktuelle Berechnungen gehen davon aus, dass sich Gliese 710 der Sonne auf bis zu rund 10.000 Astronomische Einheiten (eine Astronomische Einheit ist die mittlere Entfernung der Erde von der Sonne) nähern könnte. Bis in eine solche Entfernung benötigen die Voyager-Sonden sehr lange: Beide Sonden sind seit 1977 unterwegs und sind gerade einmal 164 (Voyager 1) bzw. 137 Astronomische Einheiten (Voyager 2) von der Sonne entfernt. Voyager 1 ist die schnellere der beiden Sonden und schafft rund 3,6 Astronomische Einheiten pro Jahr. 10.000 Astronomische Einheiten wären also in knapp 2800 Jahren geschafft. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.