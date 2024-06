Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Weiß man, ob Giese 710 ein Sonnensystem mit Planeten ist? Gliese 710 ist gerade deshalb "populär", weil einmal wieder eine Studie zum Vorüberflug des Sterns an unserem Sonnensystem veröffentlicht wurde. Gliese 710 wird sich unserem Sonnensystem so stark nähern, dass der Stern eventuell Objekte in der Oortschen Wolke ablenkt, was zu einer erhöhten Aktivität von Kometen im inneren Sonnensystem führen könnte. Neu ist das übrigens nicht: Dass sich Gliese 710 dem Sonnensystem nähert, ist schon länger bekannt. Nicht bekannt ist hingegen, ob der Stern Planeten besitzt. Es wurde zwar schon danach gesucht, aber bislang nichts gefunden. Das muss allerdings nicht heißen, dass es keine Planeten um Gliese 710 gibt: Aktuelle Durchmusterungen finden nur Planeten mit bestimmten Eigenschaften, so dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass es Planeten gibt, diese aber bislang nur nicht aufgefallen sind. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.