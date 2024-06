Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum wird die Zeit als Dimension betrachtet? Die Zeit gilt als vierte Dimension und hat doch auf den ersten Blick kaum etwas mit Länge, Breite oder Höhe eines Objektes zu tun. Wieso also wird sie als Dimension angesehen? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich etwas genauer mit Bewegungen befassen: Will man sich durch den Raum bewegen, kann man sich nach vorne, nach hinten, nach oben oder unten oder nach links und rechts bewegen - unsere bekannten drei räumlichen Dimensionen. Doch wie kommt nun die Zeit ins Spiel? Ein Lehrer Albert Einsteins, Hermann Minkowski, hatte dafür eine anschauliche Erklärung: Wenn man sich durch den Raum bewegt, gelingt dies nicht sofort, man muss sich in einer gewissen Zeit von hier nach dort bewegen. Man erreicht sein Ziel zu einem Zeitpunkt in der Zukunft. Wenn man zum jetzigen Zeitpunkt an einer bestimmten Stelle ist, kann man nicht gleichzeitig auch woanders sein, sondern nur später dorthin gelangen. Jede Bewegung durch den Raum erfordert somit auch eine Bewegung durch die Zeit. Man muss zur korrekten Beschreibung eines Ereignisses nicht nur wissen wo es stattfand, sondern auch wann. Minkowksi stellte auch fest, dass sich eine Bewegung durch die Zeit mathematisch praktisch wie eine Bewegung durch den Raum beschreiben lässt, man benötigt lediglich zwei zusätzliche Faktoren: die Lichtgeschwindigkeit und die imaginäre Zahl i. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.