Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie erklärt sich das Aussehen der erdabgewandten Seite des Mondes? Die erdabgewandte Seite des Mondes unterscheidet sich deutlich von der Seite des Erdtrabanten, die wir bei Vollmond betrachten können. Auf "unserer" Seite befinden sich nämlich zahlreiche Mondmeere, die dunkler erscheinen und das Bild des Mondes prägen. Auf der erdabgewandten Seite des Mondes machen die Mondmeere nur etwa ein Prozent aus. Eine abschließende Erklärung für dieses unterschiedliche Aussehen hat man noch nicht. Es gibt nur Hinweise: So hat man auf der erdzugewandten Seite des Mondes mehr radioaktive Elemente nachweisen können, die Wärme produzieren, was den Lavafluss begünstigt haben könnte, durch den die Mondmeere entstanden sind. Auch die Wärmestrahlung der Erde kurz nach der Entstehung des Mondes könnte hier eine Rolle gespielt haben. Eine weitere, wenn auch umstrittene These ist die eines zweiten Mondes, der sich gemeinsam mit unserem Mond gebildet haben könnte, dann aber auf den heutigen Mond gestürzt ist und so für die Unterschiede verantwortlich ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.