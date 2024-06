Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ich suche hochauflösende Fotos der Parker Solar Probe. Warum findet man da so wenig? Die Mission der Parker Solar Probe zeichnet sich dadurch aus, dass sie der Sonne auf ihrer Umlaufbahn sehr nahe kommt und aus diesem geringen Abstand Messungen vornehmen soll, etwa von elektrischen und magnetischen Feldern, der Plasmadichte, Elektronen, Protonen und Ionen sowie Daten des Sonnenwinds. Mit dem Wide-Field Imager for Solar PRobe (WISPR) ist auch ein Kamerasystem an Bord. Dieses macht aber hauptsächlich Aufnahmen der Korona und der inneren Heliosphäre, um so beispielsweise Strukturen des Sonnenwinds sichtbar zu machen. Das sind wissenschaftlich spannende Bilder, doch in der Regel wenig öffentlichkeitswirksam. Auf dem Wissenschaftsportal der Parker Solar Probe an der Johns Hopkins University lasen sich aber die Bilder der Kamera von jedermann anschauen (PSP Science Gateway- WISPR Image Browser). Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.