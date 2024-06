Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was würde man sehen, wenn das Weltraumteleskop James Webb lange Zeit auf eine Stelle am Himmel blicken würde? Einen ersten Eindruck davon hat schon das allererste Bild vermittelt, das vom Weltraumteleskop James Webb veröffentlicht wurde (siehe James Webb Space Telescope: Erstes Farbbild: Ein tiefer Infrarotblick ins All vom 12. Juli 2022). Es war ein Deep-Field-Bild und entstand in nur 12,5 Stunden und erreichte bei Infrarot-Wellenlängen Tiefen, die über die tiefsten Felder des Hubble-Weltraumteleskops hinausgehen, die Wochen an Beobachtungszeit benötigten. Auch für James Webb gilt: Je länger man auf eine Region am Himmel schaut, desto mehr Photonen werden gesammelt. So werden auch extrem lichtschwache Objekte sichtbar. Allerdings ist die Beobachtungszeit mit James Webb äußerst begehrt. Es sind aber trotzdem, etwa im Rahmen des Next Generation Deep Extragalactic Exploratory Public Survey, Beobachtungen einer Himmelsregion mit James Webb über mehrere Tage geplant. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.