Können auch in den Akkretionsscheiben um Schwarze Löcher Planeten entstehen? Nein, das dürfte kaum möglich sein: Die Umweltbedingungen in den Akkretionsscheiben um Schwarze Löcher unterscheiden sich deutlich von denen in Scheiben um junge Sterne. So heizt sich das Material hier auf extreme Temperaturen auf, was - im Falle supermassereicher Schwarzer Löcher - diese Objekte als Quasare über Milliarden von Lichtjahren sichtbar werden lässt. Auch das Material um stellare Schwarze Löcher ist oft so heiß, dass es Röntgenstrahlen aussendet. Daran, dass hier Staubkörner verklumpen und allmählich Planeten bilden, wie um einen jungen Stern, ist also nicht zu denken.