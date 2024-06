Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie können Sonden in einem Orbit um einen Lagrange-Punkt kreisen? Teleskope wie das James Webb Space Telescope umkreisen den Lagrange-Punkt L2, der sich etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt auf der sonnenabgewandten Seite befindet. Er ist einer von fünf Gleichgewichtspunkten. Wenn Sonden um diese Punkte kreisen, sind regelmäßige Kurskorrekturen nötig, eine Sonde muss also über entsprechend Treibstoff verfügen. Geht dieser zur Neige werden Sonden in der Regel mit dem verbleibenden Treibstoff aus der Region in einen normalen Orbit um die Sonne manövriert, damit sie nicht später manövrierunfähig andere Sonden in dieser Region gefährden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.