Was bedeuten beim Stern Procyon die Angaben beim Spektraltyp? Für den Stern Procyon, den Hauptstern des Sternbilds Kleiner Bär, finden sich beim Spektraltyp die Angaben "F5 IV–V + DQZ". Dazu ist zunächst folgendes wichtig: Procyon ist ein Doppelstern, die erste Angabe bezieht sich auf die Komponente A, die zweite auf die Komponente B. Die Komponente A hat also den Spektraltyp "F5", wobei F die Hauptklasse darstellt und die 5 eine Untergruppe davon. Die IV-V bezieht sich dann auf die Leuchtkraftklasse, die Procyon als eine Zwischenform zwischen Unterriese und Zwerg ausweist. Bei Procyon B handelt es sich um einen Weißen Zwerg. Dies erkennt man an dem "D", der Zusatz "QZ" beschreibt ihn dann noch genauer.