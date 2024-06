Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wieso ist ein Schwarzes Loch unsichtbar, wenn Licht doch keine Masse hat? Dies ist eine Frage, die man in allgemeinerer Form öfter gestellt bekommt: Wenn Licht masselos ist, warum kann es dann von Gravitation beeinflusst werden? Wieso kann es also nicht der Anziehungskraft eines Schwarzen Lochs einfach entkommen? Die Masse bzw. Gravitation "zieht" jedoch nicht direkt am einzelnen Photon, sondern krümmt den Raum durch den sich das Licht bewegt. Ein massereiches Objekt sorgt hier für eine tiefe "Delle" in der Raumzeit, das Licht wird auf seinem Weg von dieser Delle abgelenkt, die im Falle von Schwarzen Löchern ausreichend ausgeprägt es, um zu verhindern, dass das Licht diesem "Trog" wieder entkommt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.