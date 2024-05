Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort In den Medien war von den aktiven Regionen 3664 und 3668 auf der Sonne die Rede. Was ist mit den aktiven Regionen 3665 bis 3667? Die aktiven Regionen AR 3664 und AR 3668 auf unserer Sonne werden mit den gewaltigen Flares in Verbindung gebracht, die vor einigen Wochen für eindrucksvolle Polarlichter gesorgt haben, die bis weit in den Süden sichtbar waren. Sie sind zu einer gewaltigen Sonnenfleckengruppe verschmolzen. Dass diese beiden Regionen zusammen genannt werden, liegt daran, dass sie vor der Verschmelzung sehr nahe beieinander lagen. Die aktiven Regionen auf der Sonne werden nach Beobachtung und Bestätigung fortlaufend von der US-amerikanischen National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) nummeriert, die Regionen 3665 bis 3667 befanden sich an anderer Stelle auf der Sonnenoberfläche und hatten mit den Flares nichts zu tun. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.