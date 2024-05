Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Am Sonntag waren Mond und die Sonne gleichzeitig am Himmel zu sehen. Warum war es dennoch kein Vollmond? Bei Vollmond befindet sich die Erde genau zwischen Sonne und Mond, der Mond geht somit dann auf, wenn die Sonne untergeht. Das war gestern sehr schön zu sehen und ist auch heute Nacht noch zu beobachten: Erst nachdem die Sonne im Westen verschwunden ist, erscheint im Osten der Mond über dem Horizont. Am vergangenen Sonntag befanden wir uns noch ein paar Tage vor der Vollmondstellung. So war es möglich, Sonne und Mond gleichzeitig zu beobachten. Der Mond ging bereits im Laufe des Nachmittags im Osten aus, als die Sonne noch im Südwesten am Himmel stand. Der Mond ist häufig im Laufe des Monats am Taghimmel zu sehen, man muss allerdings wissen, wo er sich befindet. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.