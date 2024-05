Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist es möglich ein so großes Teleskop zu bauen, dass Kontinente auf einem extrasolaren Planeten sichtbar werden? Alle Astronominnen und Astronomen würden sich wünschen, dass man direkt beobachtete extrasolare Planeten nicht nur als Lichtpunkt, sondern als ausgedehnte Objekte sehen kann. Schon die bislang mögliche direkte Beobachtung von extrasolaren Planeten ist allerdings eine Herausforderung, da sich die fernen Welten ja in unmittelbarer Nähe eines hellen Sterns befinden. Um Oberflächenmerkmale auf einem 100 Lichtjahre entfernten Planeten sehen zu können, würde man zudem ein Teleskop mit einem Durchmesser von 90 Kilometern benötigen. Man überlegt daher schon andere, recht futuristisch anmutende Konzepte. So gibt es beispielsweise die Idee, die Sonne als sogenannte Gravitationslinse zu nutzen und dadurch das Licht eines fernen Planeten so zu vergrößern, dass Oberflächendetails sichtbar werden würden. Das wäre aber nur mit Satelliten aus dem All möglich und würde einen erheblichen technischen Aufwand bedeuten. So müsste sich dieser Satellit in den äußeren Bereichen des Sonnensystems befinden - noch weiter entfernt als die Voyager-Sonden derzeit. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.