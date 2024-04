Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Auf welchem Kern der Gasriesen könnte man am ehesten landen? Der Fragesteller hat in seiner Frage schon die eigentliche Antwort hinterhergeschoben, nämlich "auf keinem", fragte aber dann "aber auf welchem am ehesten"? Bei den vier Gasplaneten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun wird die Atmosphäre mit zunehmender Tiefe immer dichter, Druck und Temperatur steigen, das Gas wird irgendwann flüssig und vielleicht gibt es noch exotischere Aggregatzustände in größerer Tiefe. Alle vier Planeten verfügen vermutlich im Zentrum über einen Gesteinskern. Ein Hindurchfliegen bis hierhin ist aber aus den oben beschriebenen Gründen nicht möglich. Die extremsten Bedingungen dürften dabei im Inneren der beiden großen Gasplaneten Jupiter und Saturn herrschen. Etwas weniger extrem dürfte es im Inneren von Uranus und Neptun zugehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.