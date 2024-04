Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre die Menschheit in der Lage, eine außerirdische Sonde, die mit einer Botschaft das Sonnensystem durchquert, einzufangen und zur Erde zu bringen? Die unbefriedigende Antwort ist: Es kommt darauf an. Wenn die Sonde das Ziel einer Kontaktaufnahme hat, könnte man annehmen, dass sie sich schon früh bemerkbar macht, so dass man entsprechende Pläne entwickeln und realisieren kann. Wenn man sie aber sehr spät entdeckt und sie zudem noch eine hohe Geschwindigkeit aufweist, wären die Chancen eher gering. Ähnlich ist es der Astronomie auch gegangen, als man den ersten interstellaren Asteroiden entdeckte: Er wurde einfach so spät identifiziert, dass man keine Chance mehr hatte, eine Mission zu ihm zu starten. Künftig will man besser vorbereitet sein und plant Sonden im All zu stationieren, die auf ein interessantes Objekt warten, um es dann untersuchen zu können. Allerdings denkt man hier hauptsächlich an Kometen. Einfangen und zur Erde bringen wäre dann noch einmal deutlich komplexer und würde erhebliche Vorbereitungszeit bedürfen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.