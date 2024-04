Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Haben Astronauten bei einem Außenbordeinsatz eine Giftpille dabei, falls sie durch ein Unglück ins All geschleudert werden ohne Aussicht auf Rettung? Nein, eine solche Giftpille gibt es nicht. Es würde sich dabei schon ganz praktisch die Frage stellen, wie man eine solche Pille einnehmen sollte, weil man in einem Raumanzug nicht so einfach die Hand zum Mund führen kann. Ohne Kontakt zum Raumschiff wäre der Astronaut oder die Astronautin auf den Sauerstoffvorrat des Raumanzugs angewiesen und dieser dürfte nach einigen Stunden zu Ende sein. Ausgelegt sind die Lebenserhaltungssysteme der US-Raumanzüge auf rund acht Stunden mit einer kleinen Reserve. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.