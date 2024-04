Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn in einem Sternbild des Tierkreises ein Stern explodieren würde, was passiert dann mit den Tierkreissternzeichen? Gar nichts. Zunächst gehören "Sternzeichen" in den Bereich der Astrologie, haben also mit Wissenschaft nichts zu tun. Die Sternzeichen orientieren sich aber natürlich an den astronomischen Sternbildern des sogenannten Tierkreises. Und wenn in einem dieser Sternbilder ein Stern explodiert, würde man vielleicht nicht mehr so gut nachvollziehen können, welche Figur bzw. welches Tier unsere Vorfahren in diesen Lichtpunkten gesehen haben, an den Sternbildern an sich ändert das aber nichts. Die Grenzen der Sternbilder sind inzwischen nämlich genau festgelegt - unabhängig von der ursprünglichen Figur des Sternbilds. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.