Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Sieht man die Magellanschen Wolken mit bloßen Augen besser als die Andromedagalaxie? Ja, die Magellanschen Wolken sind deutlich heller und auch als wolkenartigen Gebilde zu erkennen. Die Andromedagalaxie ist zwar mit bloßem Auge auch noch auszumachen, man sieht hier aber hauptsächlich das helle Zentrum als verschwommenen Lichtfleck, so dass man schon wissen muss, nach was man sucht und um was es sich handelt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.