Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es für massereiche Sterne am Ende ihrer Existenz wirklich nur die beiden Optionen Neutronenstern oder Schwarzes Loch? Bei massereichen Sternen kommt es am Ende ihres stellaren Lebens zu einem sogenannten Kernkollaps, wodurch eine Supernova-Explosion ausgelöst wird. Je nach Masse bleibt hier in der Regel tatsächlich ein Neutronenstern oder ein Schwarzes Loch zurück. Es gibt allerdings eine Ausnahme für besonders massereiche Sterne: Es kann hier auch zu einer sogenannten Paarinstabilitätssupernova kommen, bei der der Stern komplett vernichtet wird und kein Überrest zurückbleibt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.