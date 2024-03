Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum versucht man nicht mit KI die Dunkle Materie nachzuweisen? Eine Künstliche Intelligenz (KI) kann keine Beobachtungsprogramme planen und durchführen oder Experimente aufbauen. Sie kann allerdings den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bei der Auswertung von Daten helfen. Und dies wird auch auch vielfach gemacht: Moderne Teleskope und Experimente liefern nämlich oft so große Mengen an Daten, dass es für ein Team viele Jahre dauern würde, diese auch nur grob durchzusehen. In manchen Fällen kann man hier dann eine KI entsprechend trainieren und so die Analyse beschleunigen, bzw. Beobachtungen identifizieren, die sich noch einmal ein Mensch anschauen sollte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.