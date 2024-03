Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie ist das Zentrum der Andromeda-Galaxie aufgebaut? Die Andromeda-Galaxie, auch bekannt also Messier 31, ist die uns am nächsten gelegene größere Galaxie. Sie ähnelt in ihrem Aufbau unserer Milchstraße: Auch in ihrem Zentrum befindet sich ein supermassereiches Schwarzes Loch - es ist allerdings deutlich massereicher als das der Milchstraße und hat die über 100-millionenfachen Masse der Sonne. Im vergleichsweise dichten Orbit um dieses supermassereiche Schwarze Loch befinden sich unzählige Sterne, so dass der zentrale Bereich der Galaxie auf Fotos sehr hell erscheint. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.