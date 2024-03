Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird durch die Veränderungen der Erdbahn die Erde in der habitablen Zone bleiben, wenn die Sonne wärmer wird? In der Antwort auf die gestrige Frage hatten wir geschrieben, dass sich die Erde auf ihrer Bahn sehr langsam von der Sonne entfernt, da die Sonne durch Energieerzeugung und den Sonnenwind Masse verliert. Die Sonne wird aber auch immer wärmer, so dass es naheliegend ist, sich zu fragen, ob denn die Verschiebung der Erdbahn dafür sorgen könnte, dass die Erde auch bei einer heißer werdenden Sonne in der habitablen Zone bleibt. In einer habitablen Zone ist die Existenz von flüssigem Wasser auf der Oberfläche möglich. Die Antwort: leider nein. Man geht heute davon aus, dass schon lange vor der Rote-Riesen-Phase unserer Sonne sämtliches Wasser auf der Oberfläche der Erde verdampft sein wird. Die Bedingungen für Leben werden sich sogar noch früher verschlechtern - etwa schon in rund einer halben Milliarde Jahre. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.