Befindet sich unsere Erde nach einem Umlauf wieder an der gleichen Stelle oder verschiebt sich ihre Bahn leicht? Die Bahn der Erde verändert sich tatsächlich ständig: Der wichtigste Effekt ist dabei der Massenverlust der Sonne durch die Energieerzeugung und den Sonnenwind. Dadurch nimmt die Anziehungskraft der Sonne kontinuierlich ab und die Bahn der Erde wandert langsam nach außen - in jedem Jahr um etwas mehr als einen Zentimeter. Somit kommt die Erde nach einem Jahr fast wieder an der gleichen Stelle an, aber eben nicht exakt an der identischen Position.