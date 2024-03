Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte man noch größere Raketen als Starship bauen? Das Starship von SpaceX stellt alle aktuellen Trägerraketen in den Schatten und dürfte, wenn die Raketen denn einmal zuverlässig fliegen, auch die Saturn-V-Raketen, mit denen die Mondmissionen der NASA gestartet wurden, vom Thron stoßen. Starship war allerdings nur eines von mehreren Konzepten, die SpaceX für diese Schwerlastrakete erwogen hatte, unter den verworfenen Ideen waren auch noch größere Raketen, so dass nicht auszuschließen ist, dass es solche Raketen in Zukunft auch geben wird. Entscheidend dabei dürfte aber nicht nur die technische Machbarkeit sein, sondern auch die Wirtschaftlichkeit: So werden beispielsweise Satelliten immer kleiner, so dass man vermehrt auf Raketen setzen kann, die weniger Leistung benötigen. Das ist auch der Grund dafür, warum gerade zahlreiche neue Raketenstartplätze entstehen oder geplant werden, von denen kleinere Raketen kleine Satelliten in einen Erdorbit bringen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.