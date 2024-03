Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hätte man durch eine neue Technologie quasi unendlich Energie zur Verfügung, welche Möglichkeiten hätte dann die Raumfahrt? Das kommt natürlich darauf an, ob diese Energiequelle auch einfach "transportabel" ist, also an Bord einer Raumsonde zur Verfügung steht. Wäre dies der Fall, wären zumindest die Distanzen im Sonnensystem erheblich schneller zu überwinden, da sich Sonden auf deutlich höhere Geschwindigkeiten beschleunigen und wieder abbremsen lassen würden. Wäre mit dieser neuen Technologie nicht ein grundlegender Wandel unseres Physik-Verständnisses verbunden, bliebe aber die Lichtgeschwindigkeit eine Obergrenze für jedes Raumschiff, auch wenn es dieser näher kommen könnte als das heute möglich ist. Eine Reise zum sonnennächsten Stern würde dann aber noch immer mehrere Jahre dauern. Eine unerschöpfliche Energiequelle würde, wieder unter Voraussetzung, dass sie transportabel ist, natürlich auch ganz neue Möglichkeiten im Erdorbit und auf Mond- oder Marsstationen eröffnen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.