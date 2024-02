Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte ein auf dem Mond stehender Astronaut auf der nicht beleuchteten Seite der Erde die Lichter der Städte erkennen? Das wäre auf jeden Fall mit einem Teleskop einfacher als mit bloßem Auge, denn so hell sind die Städte über diese Entfernung nicht mehr. Am größten wären wohl die Chancen, wenn die Erde nur eine schmale beleuchtete Sichel zeigt bzw. wir gerade eine "Neuerde" sehen, denn dann wird das Auge durch den von der Sonne beleuchteten Teil nicht oder nicht so stark beeinflusst. Von der Mondoberfläche aus dürfte die Helligkeit der hellsten Städte in etwa der Helligkeit ähneln, die man gerade noch unter optimalen Bedingungen mit bloßem Auge sehen kann. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.