Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann man mit einer Rot-Grün-Sehschwäche trotzdem Astronom werden? Da sehe ich überhaupt kein Problem: Wichtig ist, erfolgreich ein entsprechendes Studium zu absolvieren und da sollte eine Rot-Grün-Sehschwäche kein Hindernis sein. Zudem ist die Astronomie sehr vielfältig: Es gibt viele Astronomen, die beobachten beispielsweise überhaupt nicht, sondern arbeiten am Computer an Simulationen. Und selbst in der Beobachtung schaut man praktisch gar nicht mehr mir dem eigenen Auge, sondern mithilfe ausgefeilter Instrumente. Die bunten Bilder, die von den astronomischen Instituten veröffentlicht werden, dienen in der Regel der Öffentlichkeitsarbeit und haben für die eigentliche Forschung wenig Belang. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.