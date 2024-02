Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Sind die Atome auch in einem Neutronenstern wie beim Schalenmodel aufgebaut? Wie die Materie in einem Neutronenstern aufgebaut ist, wird aktuell noch erforscht - und dies ist gar nicht so einfach, da sich die extremen Bedingungen, die auf Neutronensternen herrschen, nicht einfach im Labor nachstellen lassen. So ist man auf theoretische Überlegungen und Simulationen angewiesen und auch diese sind alles andere als einfach. Nur so viel scheint sicher: Mit "normalen" Atomen, in denen ein Atomkern - wie im vereinfachten Schalenmodel - von einer Reihe von Elektronen umkreist wird, hat man es in Neutronensternen nicht mehr zu tun. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.