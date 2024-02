Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie kann man sich die Entstehung von schweren Elementen in einer Supernova vorstellen? Zu einer Supernova kann es kommen, wenn ein massereicher Stern seinen nuklearen Brennstoff verbraucht hat und kollabiert. Bei der anschließenden Explosion werden nicht nur die Elemente ins All geschleudert, die zuvor im Inneren des Sterns durch Fusionsprozesse erzeugt worden sind, sondern auch schwerere Elemente. Diese entstehen in der extrem energiereichen Explosionswolke: Atomkerne können darin Neutronen einfangen, die in hoher Dichte hier vorhanden sind. Diese dadurch entstehenden sehr schweren Kerne sind allerdings nicht stabil, sondern zerfallen sofort wieder, bis ein stabiles Element übrig bleibt. Dieses verteilt sich dann mit der Explosionswolke im All. Durch normale Fusionsprozesse können nur Elemente bis zum Eisen entstehen, da nur bis zur Bildung von Eisen bei den Fusionsreaktionen Energie frei wird. Für die Reaktionen, die zur Entstehung noch massereicherer Elemente führen würden, muss hingegen Energie aufgewandt werden, so dass diese Reaktionen nur in energiereichen Situationen, wie in Supernovae stattfinden. Gold, Silber, Titan und Uran können beispielsweise auf diese Weise entstehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.