Gab es in den letzten 50 Jahren Veränderungen in unserem Sonnensystem? Unser Sonnensystem ist sehr stabil, wenn man es als Gesamtsystem betrachtet: Natürlich verändern sich über einen Zeitraum von einigen Jahrzehnten die Stellungen der Planeten oder die Sonne durchläuft einige Aktivitätszyklen, doch gravierende Veränderungen gibt es nicht. Anders sieht es allerdings aus, wenn man ins Detail geht, etwa auf die Ebene von Planeten oder noch kleineren Objekten: Hier kann es zu Einschlägen kommen, wie etwa den eindrucksvollen Einschlag eines Kometen in die Atmosphäre des Jupiter, Kometen oder auch interstellare Objekte können auftauchen und wieder verschwinden oder langlebige Wolkenstrukturen können sich verändern. So ist zum Beispiel der berühmte Große Rote Fleck in der Atmosphäre des Jupiter in den letzten Jahrzehnten deutlich kleiner geworden.