Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es auch bei den Pulsaren bzw. Magnetaren Schnell- bzw Hyperschnellläufer? Es gibt verschiedene Arten von Schnellläufern, also von Sternen, die sich mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit in der Galaxie bewegen als "normale" Sterne. Die Hyperschnellläufer erreichen dabei Geschwindigkeiten, die so groß sind, dass sie sogar dem Gravitationsfeld der Milchstraße entkommen könnten. Diese besonders schnellen Sterne dürften durch Wechselwirkungen rund um das supermassereiche Schwarze Loch im Milchstraßenzentrum auf diese Geschwindigkeiten beschleunigt werden. Dabei kann es sich um ganz unterschiedliche Sterntypen handeln, die meisten bekannten Sterne dieser Art sind allerdings vergleichsweise massearme Hauptreihensterne. Pulsare sind schnell rotierende Neutronensterne. Tatsächlich hat man auch einige Neutronensterne entdeckt, die sich mit hoher Geschwindigkeit durch das All bewegen. Da Neutronensterne in Supernova-Explosionen entstehen, könnten sie auch dabei auf diese Geschwindigkeiten beschleunigt worden sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.