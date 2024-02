Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange dauert die Beschleunigung einer Mondrakete bis zu ihrer endgültigen Geschwindigkeit? Das hängt sehr von der Bahn ab, die man zum Mond wählt. In der Regel läuft dies zudem in Etappen ab: Aan bringt die Rakete bzw. das Raumschiff zunächst in einen temporären Orbit um die Erde und beschleunigt von dort dann weiter Richtung Mond. Bei Apollo 11, der ersten Mondlandung, war der Erdorbit (nach Zünden mehrerer Raketenstufen) nach etwa zwölf Minuten erreicht. Anschließend umkreiste Apollo 11 eineinhalb Mal die Erde, bevor die Triebwerke erneut für etwa sechs Minuten gezündet wurden, um das Raumschiff Richtung Mond zu beschleunigen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.