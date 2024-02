Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Letzte Woche wurde über Berlin ein Meteor beobachtet. War er zu klein, um ihn vorher sehen und warnen zu können? Der Asteroid 2024 BX1 sorgte in den frühen Morgenstunden des 21. Januar 2024 am Himmel über Berlin für einen eindrucksvollen Feuerball. Inzwischen hat man auch kleine Fragmente des Asteroiden westlich der Hauptstadt gefunden, die nicht in der Atmosphäre verglüht sind. So kleine Asteroiden sind in der Tat sehr schwer zu entdecken, stellen aber in der Regel auch keine wirkliche Gefahr dar. Tatsächlich wurde aber 2024 BX1 einige Stunden vor seinem Eintritt in die Erdatmosphäre aufgespürt, so dass Experten seine Bahn genau verfolgen konnten. Für die Wissenschaft ist dies sehr wertvoll, insbesondere wenn man dann auch Bruchstücke des Asteroiden findet. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.